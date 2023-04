Weihwasser statt Stelze und Bier im Schweizerhaus

So etwas hat es in der knapp 250-jährigen Geschichte des Wiener Praters noch nie gegeben. Doch jetzt war es schließlich so weit. Im allseits bekannten Schweizerhaus, wo sonst Bier und Stelze serviert werden, fand zum ersten Mal eine Taufe statt. Alle Augen waren Donnerstagnachmittag auf die entzückende Lilly Gruber gerichtet, den jüngsten Spross einer der bekanntesten Praterdynastien.