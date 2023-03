Umsatzplus und Mitarbeiterminus im Prater

“Im Prater ist einfach immer etwas los“

Silvia Lang, Präsidentin des Praterverbands, ist bereits die fünfte Generation, die im Prater lebt und arbeitet. Was ist so besonders an der Mischung aus Adrenalinkick, Nostalgie und Flaniermeile? “Es ist einfach immer etwas los. Es ist aber auch wichtig auf den Zug der Zeit aufzuspringen, damit es den Prater auch in 150 Jahren noch gibt!“, mahnt Lang. Gelingen soll das mit neuen Aktionen wie einem Maibaumaufstellen oder Veranstaltungen, die großes Publikum anziehen, etwa ein Halloweenfest und der Wintermarkt.