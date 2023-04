Ein „Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu“ am Wörthersee

Am 9. Juli ist es so weit: Gabalier macht im Rahmen seiner großen „Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu“-Tour auch Station in Klagenfurt und gibt sein erstes Open Air in der Wörthersee-Ostbucht. Wir verlosen anlässlich unseres 40. Geburtstag 5 mal 2 Karten, wenn der Volks-Rock’n’Roller mit einer spektakulären Show in seine zweite Heimat zurückkommt. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist bis Donnerstag, 4. Mai, möglich.