KAC trennt sich von Headcoach Petri Matikainen

Noch wesentlich höher - bei 65,4 Prozent - lag der Anteil an von den Rotjacken siegreich beendeten Playoff-Spielen in der Matikainen-Ära. Zudem stellte der Finne einenneuen Klubrekordauf: Kein Trainer in der KAC-Historie stand in mehr Begegnungen der Post Season an der Bande als er (52).