Souveräne Brückenbauerin für Carinthischen Sommer

Unter 54 Bewerbern durchgesetzt

Mit Nadja Kayali tritt eine souveräne Brückenbauerin ab 2024 als künstlerische Leiterin an die CS-Spitze. Ihr bravouröses Debüt als Festivalmacherin hat sie im Vorjahr für „Imago Dei“ in Krems gegeben und beim Radiosender Ö1 ebenso gewaltet und (mit)gestaltet wie als Co-Kuratorin des Musiksalons sowie Lektorin am Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien. 54 Bewerber, unter ihnen 18 Frauen, haben sich für die CS-Intendanz beworben. Die Jury habe sich einstimmig für die Wienerin mit syrischen Wurzeln entschieden, betont Fheodoroff, auch, weil sie ihre Rolle als Gastgeberin hervorgehoben habe.