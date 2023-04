Möglicher Saab-Nachfolger in Serienproduktion

Zwei Hersteller duellieren sich derzeit um einen gewaltigen Auftrag des österreichischen Bundesheeres: Leonardo aus Italien und Aero aus Tschechien. Beide bieten Nachfolger für die Saab 105OE an, Aero ist mit ihrer L-39NG im Rennen, einer Weiterentwicklung des altbewährten „Albatros“. Die Produktion lief bereits an, nun flog die erste Serienmaschine ihren Jungfernflug - mit einer Botschaft an Österreich.