1,6 Milliarden für neue Bundesheer-Jetflotte

Auch Eurofighter-Nachrüstung budgetiert

Inkludiert in den 1,6 Milliarden sind bis zu 18 Unterschall-Jets eines völlig neuen, bislang noch nicht in Österreich eingeführten Typs und die damit verbundene Ausbildung sowie Wartungspakete. Ebenso von der Summe abgedeckt ist die lange geplanten Nachrüstung unserer schon in die Tage gekommenen Eurofighter aus der ersten Bautranche, die erhebliche Defizite bei der Identifizierung von Nachtzielen aufweisen. Diese Nachrüstung sollte drei Punkte umfassen, die immer wieder kolportiert werden: