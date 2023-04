Der Duft von Apfel, Nuss und Zimt: „Rolls & Minis“

Cinnamon Rolls

Zutaten Germteig: 500g Mehl, 100g weiche Butter, 100g Zucker, geriebene Zitronenschale, 1 Ei, 1 Prise Salz, 1/2 frische Germ, 200ml lauwarme Milch, 2 EL Rum

Außerdem: 3 Äpfel, etwas Zitronensaft, 1 Prise Zimt, 3 EL Zucker, 1 EL Vanillezucker, 2 EL gehackte Nüsse nach Belieben, etwas Kokosöl

Zubereitung: Alle Zutaten für den Germteig verkneten und an einem warmen Ort mit Mehl bestäubt 45 Min. gehen lassen. Die Äpfel schälen, entkernen und klein würfeln. Mit Zitronensaft, Zimt und Vanillezucker mischen. Den Teig zu einem Rechteck ausrollen und mit etwas Kokosöl bepinseln. Mit Zimt und Zucker bestreuen und mit Äpfeln belegen. Dann von der längeren Seite her aufrollen. Von der Rolle 3 cm dicke Scheiben schneiden und diese in eine gebutterte Auflaufform gedrängt platzieren. Mit gehackten Nüssen bestreuen, 30 Min. gehen lassen und im Ofen bei 160°C Umluft ca. 20-30 Min goldbraun backen. Mit der Karamellsauce übergießen.