Falscher Installateur ließ Goldschmuck mitgehen

Um 15.20 Uhr läutete ein bislang unbekannter Täter in einem Mehrparteienhaus in Graz-Ries an der Wohnungstüre einer 81-jährigen Bewohnerin und gab sich als Mitarbeiter einer Installationsfirma aus. Mit dem Vorwand, Messarbeiten im Badezimmer durchzuführen, lenkte er die Frau ab, indem er mit einem Art Messgerät hantierte und sich auf einem Klemmbrett Notizen machte. Nach kurzer Zeit kam der Frau dies suspekt vor und sie wollte das Badezimmer verlassen, doch er hinderte sie einige Zeit lang daran.