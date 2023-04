Altach schreibt mit 18:0-Sieg Sportgeschichte

Den bisherigen Rekordsieg hatte der SV Neulengbach inne. Am 28. Oktober 2007 fertigten die Niederösterreicherinnen den 1. DFC Leoben mit 17:0 ab. In dieser Saison gab es bereits zwei weitere Kantersiege in der Planet Pure Frauenbundeslia: Serienmeister St. Pölten nahm die Altenmarkterinnen am 17. März ebenso mit 16:0 auseinander, wie Sturm Graz am 23. Oktober die Damen von Wacker Innsbruck.