Play-off-Auftakt war nichts für schwache Nerven

Die als Nummer drei gesetzten Gunners können das nicht von sich behaupten. Oberwart unterlag nach einem Fehlstart - das erste Viertel ging mit 19:7 an Klosterneuburg - in eigener Halle in einem wahren Krimi. Ende der zweiten Verlängerung hatten sowohl Sebastian Käferle als auch Derek Hanes den Sieg in der Hand, vergaben aber ihre Versuche. Topscorer der Partie war Klosterneuburgs US-Legionär Kevin Bracy-Davies mit 37 Zählern, den letztlich entscheidenden Korb erzielte Arnold Fripp jr.