Österreich glückt die Revanche gegen Deutschland

Im Rahmen der WM-Vorbereitung geht es für die ÖEHV-Auswahl ab Dienstag mit einem fünftägigen Teamcamp in Wien weiter. Dabei steht ein Testspiel-Doppel gegen Tschechien, den WM-Dritten im Vorjahr, auf dem Programm. Am Donnerstag (18.30 Uhr) steigt das erste Duell in Wien, am Samstag (16.00 Uhr/beide live ORF Sport +) wird in Brünn gespielt. Bader werde nun weitere Selektionsentscheidungen vornehmen, von Meister Salzburg werde er nur die jüngeren Spieler wie Oliver Achermann, David Reinbacher und Thimo Nickl einberufen. Die Akteure mit viel Eiszeit erst eine Woche später.