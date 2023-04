Doch keine Nazis? Russland ringt um Kriegsgrund

Denn an der Kreml-Darstellung kommen Zweifel aus den eigenen Reihen. So stellte der Chef der russischen Privatarmee Wagner, Jewgeni Prigoschin, jüngst öffentlich infrage, dass es tatsächlich „Nazis“ in der Ukraine gebe. Deswegen sei er sich nicht sicher über das offizielle Ziel Russlands, die Ukraine „entnazifieren“ zu wollen, erklärte er im Telegram-Kanal seiner Firma Concord.