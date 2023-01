„Niederbrennen“: So wütet die Putin-Propaganda

Kreml tobt wegen westlichen Panzern

Die Panzer-Zusagen aus Berlin und Washington werden vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gefeiert - in Russland hat man jedoch weniger Freude mit der Ankündigung. So erklärte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag, dass man dies in Moskau als eine direkte Beteiligung am Konflikt betrachte.