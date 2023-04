Unternehmer wegen Wiederbetätigung verurteilt

Der Fall kam 2021 ins Rollen. Ein Unternehmer aus Wolfsegg am Hausruck hatte mit Klebefolie eine „schwarze Sonne“ auf seinem Garagenfenster angebracht. Das Symbol erinnert an ein Hakenkreuz und gilt als Zeichen der rechtsextremen Szene. In der Mitte des Symbols hatte der Mann außerdem sein Firmenlogo platziert.