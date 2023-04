Vermeintlicher „Sohn“ entpuppte sich als Betrüger

„Hallo Papa, ich habe mein Handy verloren. Das ist meine neue Nummer.“ So oder so ähnlich beginnen immer wieder Nachrichten, mit denen Betrüger versuchen, meist älteren Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Sie geben sich als deren Sohn oder Tochter aus. Er oder sie stecke in einer Notsituation und benötige dringend Geld.