Kalb durschwamm Donau: In der Not erschossen

Betäubung dauerte zu lange

Am Gelände einer Firma in Ardagger (Bezirk Amstetten) ging das Kalb wieder an Land, war zwar geschwächt, konnte aber noch durch eine Unterführung der B119 in den dortigen Steinbruch laufen. Zuerst überlegte man, das Kalb zu betäuben, doch das Einsetzen der Wirkung des Mittels kann laut Tierarzt bis zu einer halben Stunden dauern. Das war zu gefährlich, weil das Steinbruchgelände direkt an die Fahrbahn der B119 angrenzt und befürchtet werden musste, dass das Tier auf die Straße läuft und einen Unfall auslöst.