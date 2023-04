Salzburg-Wahl: Wegweiser für den Bund

1. Die ÖVP als Kanzlerpartei ist natürlich gespannt, ob sich der Trend vergangener Wahlen fortsetzt, dass die jeweilige Partei des Amtsinhabers vulgo Landeshauptmanns rund zehn Prozentpunkte der Stimmen verliert. Das passierte der ÖVP in Tirol und Niederösterreich sowie der SPÖ in Kärnten. Werden Regierungsparteien weiterhin abgestraft, so wird vor allem die ÖVP auch auf Bundesebene keinerlei Lust auf vorgezogene Neuwahlen haben.