Hilfe für seltene Bewohner der Kirche in Unterhaus

„Dohlen sind wie alle Gebäudebrüter auf Brutplätze und Rückzugsräume an Gebäuden angewiesen. Sie verlieren zunehmend an Brutplätzen und sind leider stark im Abnehmen“, weiß Andreas Kleewein von BirdLife Kärnten. Umso erfreulicher ist die gemeinsame Aktion in Unterhaus bei Seeboden, wo sich die evangelische Kirche, Jagdreferat, Denkmalschutz und BirdLife nach dem Hilferuf von Pfarrerin Dagmar Wagner-Rauca zusammengetan hatten, um auf der einen Seite die Kirchturmuhr vor Verschmutzung durch die Exkremente der Rabenvögel zu schützen, aber durch spezielle Nistkästen den Dohlen den Verbleib bei ihrer geliebten Kirche zu ermöglichen.