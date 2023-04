Alkolenker rastet bei Kontrolle aus - Festnahme!

20. April zu Mitternacht in Salzburg-Neustadt. Ein schwer alkoholisierter Mann will in sein Auto einsteigen und wegfahren. Doch die Polizei hält ihn an, kontrolliert den Mann. Der 38-Jährige wird immer aggressiver, zeigt keinen Willen zur Kooperation, verweigert auch den Alkomattest. Seine Fahrzeugschlüssel will er partout nicht herausrücken, die Beamten nehmen ihm diese ab. Von seinem Verhalten rückt der Salzburger aber nicht ab, worauf ihn die Polizei festnimmt.