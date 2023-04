51-Jährige attackierte Partner: Er sperrte sie aus

Donnerstag gegen 23 Uhr kam es in einer Wohnung in Klagenfurt zu einem heftigen Streit zwischen einem Paar. Dabei stieß die 51-jährige Frau ihren 50-jährigen Lebensgefährten mehrmals, packte ihn mit ihren Händen am Hals und versuchte, ihn zu würgen. Der Mann wurde nicht verletzt.