Anrainer flehen: „Bitte kontrolliert Tempolimit“

Im Herbst 2021 wurde auf einem kleinen Teil der Redtenbachstraße in Waidhofen an der Ybbs ein Tempo-30-Limit verordnet. Zwei Häuser und ebenso viele Hütten befinden sich in diesem Abschnitt. Die Straße ist dort aber etwas schmäler, macht zudem einen leichten Knick. Kommt einem ein Lkw oder ein Bus entgegen, wird es eng. Das Geschwindigkeitslimit ist also mehr als berechtigt.