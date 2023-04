Schlank nur mit ausgewogener Darmflora

Das sogenannte Mikrobiom, alle Mikroorganismen im Darm zusammen, könnte an der Körperfülle mitbeteiligt sein. Wer also dünn bleiben oder werden will, sollte diese Mischung aus Mikroben im Lot halten. Das ist nicht nur der allgemeinen Gesundheit förderlich, sondern auch der Strandfigur, wie Studien nahelegen.