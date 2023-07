10 Gebote für Gesundheit und Klimaschonung

8. Du sollst möglichst wenig Zucker essen

Eine hohe Aufnahme von Zucker ist besonders besorgniserregend, da sie mit schlechter Ernährungsqualität, Fettleibigkeit und dem Risiko für typische Zivilisationskrankheiten einhergeht. Zucker trägt entscheidend zur Gesamtenergiezufuhr bei. Der Verbrauch von Zucker, insbesondere in Form von gesüßten Getränken, ist weltweit sehr hoch und steigert die Gesamtenergieaufnahme sowie in der Folge auch das Körpergewicht. Die WHO fordert daher, die Aufnahme von Zucker auf unter zehn Prozent der Gesamtenergiezufuhr (fünf bis zehn Teelöffel) zu reduzieren.