Fahrbares Rumfass bringt Cocktailgenuss

Viele Bars verwenden für ihre Drinks Spirituosen, die man im Supermarkt kaufen kann. Genau das will Nicolas Kröger in seiner Kavalierbar Wagemut im Grand Hotel, die am 14. April Eröffnung feierte, nicht. Deshalb gibt es neben der offenen Bar auch eine extra angefertigte fahrbare Bar in Form eines Rumfasses aus Barbados, gefüllt mit karibischem Foursquare Rum. „Damit fahren wir an den Tisch und mixen unseren Rum Cask Manhattan direkt vor den Gästen“, erklärt Kröger. Ein Erlebnis!