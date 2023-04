Unternehmen, die mit neuen Ideen die Stadt erobern

So lockt das Wiener Familienunternehmen Le Burger in ein 400 Quadratmeter großes Lokal im Gastronomiebereich „Le Kitchen“ im Donauzentrum (22., Wagramer Straße 94). Zur feierlichen Eröffnung am Donnerstag um 11.11 Uhr erhalten die ersten 111 Gäste einen 20-Euro-Gutschein.