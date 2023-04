„Corona“-Eltern müssen fürs Schulschwänzen zahlen

Kinder MÜSSEN jetzt in die Schule gehen

Die Eltern wurden zu 110 bzw. 330 Euro Strafe verdonnert, weil sie die Kinder nicht in die Schule schickten, obwohl die Sprösslinge zum Schulbesuch verpflichtet wären. Das trifft vor allem dann zu, wenn die Kinder etwa im Vorjahr - wegen Corona bzw. der entsprechenden Maßnahmen - zu Hause unterrichtet wurden, aber die Externistenprüfung nicht schafften oder gar nicht erst antraten. Dann ist ein weiteres Jahr im häuslichen Unterricht nicht mehr erlaubt. Kommen die Kinder nicht zurück in die Schule, muss die Bezirksbehörde einschreiten und auch strafen, wenn von den Eltern keine Einsicht kommt.