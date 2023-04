Corona: Bisher 88 anerkannte Fälle von Impfschäden

Im Juli könnte in Deutschland der erste Zivilprozess starten: Eine Frau klagt die Firma BioNtech, weil sie von der Impfung einen Herzschaden davongetragen haben will. In Österreich kann man zuerst einen anderen Weg einschlagen: Über ein Verfahren mit deutlich erleichterten Beweisregeln wird über Entschädigungsanträge verwaltungsgerichtlich entschieden.