Phoenix Suns und Cleveland Cavaliers gleichen aus

Die Phoenix Suns haben in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA im Play-off gegen die Los Angeles Clippers auf 1:1 ausgeglichen. Am Dienstag (Ortszeit) setzten sich die Suns zu Hause mit 123:109 durch, nachdem sie ihr erstes Heimspiel gegen die Clippers noch verloren hatten. Devin Booker führte die Suns mit 38 Zählern an, Superstar Kevin Durant folgte mit 29 Punkten. In der „best of seven“-Serie steht nun das nächste Spiel am Donnerstag in Los Angeles auf dem Programm.