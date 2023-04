Die Millionenpläne des Wellnesspioniers Reiter

Hauseigener Bauernhof mit Angus-Rinder

„Ich habe eigentlich etwas in Florida oder Vietnam gesucht, wollte aber dann doch lieber etwas in der Heimat schaffen.“ Vor einigen Jahren kaufte er dann noch vom Land das damals kriselnde Thermenhotel „Allegria" in Stegersbach dazu, das preislich günstiger liegt und mittlerweile Gewinn macht. In Summe schafft die Reiters-Reserve-Gruppe mit 370 Mitarbeitern rund 25 Millionen Euro Umsatz. Dazu besitzt die Familie einen Weinbaubetrieb mit 20 Hektar, Starwinzer Hans Schwarz macht dort vorwiegend Rotweine. Am eigenen Bauernhof hält man um die 200 Angus-Rinder, die für die Hotels verkocht werden.