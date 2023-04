Kapfenberg gewinnt Nachtragsmatch bei der Admira

Der 18-jährige Innenverteidiger David Heindl brachte die Gäste per Kopf nach Flanke von Winfred Amoah in der 52. Minute in Führung. In der Nachspielzeit (96.) sorgte Mark Grosse mit einem tollen Heber aus fast 50 Metern für die Entscheidung. Für die Steirer war es der dritte Sieg in den letzten vier Liga-Spielen, in denen sie insgesamt zehn Punkte einsammelten und damit die Rote Laterne abgaben.