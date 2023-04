„Was, wenn der 13-Jährige jemanden nieder fährt?“

Straflosigkeit wird ausgenützt

Weil der Bub, der wie ein 20-Jähriger aussieht, seine Strafunmündigkeit schamlos ausnützen soll, griff ein weiterer Geschädigter – ihm wurde sein VW Amarok entwendet und beschädigt – zur Selbsthilfe: Er warnt auf Facebook die Nachbarn in Voitsdorf – gehört zu Ried im Traunkreis – vor den Umtrieben: „Leider treiben sich in den letzten Wochen zwei bis vier Burschen im Alter von 13-14 Jahren herum, die anscheinend zu viel Zeit haben und keine richtige Erziehung genossen haben (um es höflich auszudrücken). Sie haben vor ein paar Monaten den Taxifahrer in Pettenbach ausgeraubt, die Fenster am Bahnhof haben sie alle eingeschossen, vor wenigen Wochen wurde auch bei der Lackiererei eingebrochen, sie haben dort zwei Fahrzeuge gestohlen und geschrottet. Das Problem: sie schieben jegliche Schuld auf den 13-Jährigen, der strafunmündig ist - sie waren gleich zwei Tage später nach dem Unfall wieder in Voitsdorf unterwegs. Falls ihr die Burschen seht, ruft bitte sofort die Polizei!“