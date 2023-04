13-jähriger Serientäter wieder mit Auto auf Tour

Überfall, Diebstahl, Einbruch

Bekanntlich war er bei Überfällen, Taxidiebstählen und Einbrüchen mit von der Partie, kann wegen seines jugendlichen Alters - er wird erst im Herbst 14 und damit strafmündig - nicht festgehalten werden. Auch nicht im Heim in Linz, von wo er jetzt wieder losgestartet ist. Und es zog ihn immer nach Voitsdorf in Ried im Traunkreis. In der Vorwoche soll er über den Zaun einer Autowerkstätte geklettert sein und dann eingebrochen haben - mit einer 14-Jährigen und einem 17-Jährigen. Beute: Geld und Handy. „Der 17-Jährige ist auch amtsbekannt und in Haft“, sagt Ulrike Breiteneder von der Staatsanwaltschaft Linz.