Öko-Gefecht um Sulm-Kraftwerk geht ins Finale

Am Donnerstag, 20. April, wird das geplante Kleinwasserkraftwerk an der Sulm am Landesverwaltungsgericht Steiermark in Graz verhandelt. Damit könnte ein über 20 Jahre dauernder Konflikt zu Ende gehen.

Drei Szenarien

Richterin Carolin Ebner-Steffler kann den zuletzt erfolgten Änderungsantrag des Projektwerbers abweisen, dann müssten die Projektwerber von vorne beginnen und ein neues Verfahren einleiten.

Richterin Carolin Ebner-Steffler kann den zuletzt erfolgten Änderungsantrag des Projektwerbers abweisen, dann müssten die Projektwerber von vorne beginnen und ein neues Verfahren einleiten. Die Änderungsbewilligung wird bestätigt, dann könnten die Projektwerber zu bauen beginnen.

Die Änderungsbewilligung wird bestätigt, dann könnten die Projektwerber zu bauen beginnen. Dritte und unwahrscheinlichste Möglichkeit wäre eine Vertagung, falls die Richterin weitere Prüfungsunterlagen anfordert.

So oder so: Der ordentliche Instanzenzug ist damit ausgeschöpft. Projektwerbern sowie -gegnern bliebe in weiterer Folge dann nur noch der Gang zum Verwaltungsgerichtshof in Wien. Dies hätte jedoch für einen möglichen Baubeginn in den meisten Fällen keine aufschiebende Wirkung.