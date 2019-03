2021 soll das umstrittene Kraftwerk am Netz sein

Verzögerung brachte auch Verbesserungen

Was allerdings durchaus Verbesserungen brachte: So soll etwa die zwölf Kilometer lange Druckrohrleitung nach Schwanberg nicht links des Flusses im Natura-2000-Gebiet beginnen, sondern rechts, wo ohnehin bereits ein Forstweg verläuft. Da die Druckrohrleitung großteils entlang bestehender Forststraßen gebaut werde, seien lediglich Rodungen im Umfang von drei Hektar nötig, so Masser, dessen Kraftwerk rund 6500 Haushalte mit Strom versorgen soll. Und der betont: „Angesichts des Klimawandels sollten wir alles tun, um erneuerbare Energie gegenüber fossilen Quellen auszubauen.“