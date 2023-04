Mit Beil auf Freund losgegangen: Einweisung

Täterin in Anstalt eingewiesen

Es setzte einen Freispruch, was den Widerstand gegen die Staatsgewalt betraf, und Schuldsprüche in den anderen Anklagepunkten: 18 Monate Haft, sechs davon unbedingt, die die Frau in einer Anstalt für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher absitzen muss.