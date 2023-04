US-Reporter bleibt in russischer Haft

Der in Russland inhaftierte US-Journalist Evan Gershkovich bleibt vorerst hinter Gittern. Das entschied ein Gericht in Moskau am Dienstag. Davor legte der Reporter des „Wall Street Journal“ gegen seine bis zum 29. Mai verhängte Untersuchungshaft Berufung ein. Das gesamte Verfahren dauerte kaum 90 Minuten, und der Einspruch wurde abgelehnt.