Russland sperrt US-Reporter wegen Wagner-Infos ein

Journalist derzeit in Untersuchungshaft

Dem FSB zufolge wurde Gershkovich in Jekaterinburg festgenommen, „als er versuchte, geheime Informationen zu beschaffen“. Die Stadt liegt 1800 Kilometer östlich von Moskau. Bei einer Anhörung vor einem Moskauer Bezirksgericht im Stadtteil Lefortowo unter Ausschluss der Öffentlichkeit plädierte Gershkovich der russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge auf nicht schuldig. Das Gericht ordnete eine knapp zweimonatige Untersuchungshaft bis zum 29. Mai an.