Der Moskauer Militärkommissar Maxim Loktjew hat gegenüber der russischen staatlichen Nachrichtenagentur „TASS“ mitgeteilt, dass das in der russischen Hauptstadt installierte Gesichtserkennungssystem ab sofort unter anderem zur Suche nach Wehrpflichtigen eingesetzt würde. Nun ist wirklich niemand mehr sicher. Denn die vor kurzem eingeführten elektronischen Einberufungsbefehle haben an sich, dass sie nicht nicht zugestellt werden können. Und Kameras findet man in Moskau an jeder Ecke - in vielen Fällen sogar vor dem Stiegenhaus.