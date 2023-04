Auch der Faaker See ist für Saisonauftakt bereit

Eintrittspreise unverändert

Der See mit seinem türkisblauen Wasser, der sich in Privatbesitz befindet, liegt zur einen Hälfte in Villach, zur anderen in der Gemeinde Finkenstein. Letztere ist unter anderem für die freien Seezugänge am Siedlerstrand und den Halbinselstrandzugang verantwortlich und betreibt das Gemeindestrandbad Finkenstein, den meisten besser bekannt als Nivea-Bad. Hier hatte man heuer über die Wintermonate nicht viel zu tun gehabt. „Bei uns gibt es in dieser Saison nicht viele Neuerungen. Aber natürlich sind wir bemüht, wie immer gute Qualität zu bieten. Die Eintrittspreise bleiben heuer unverändert. Wir denken trotz der Teuerungen in allen Bereich an keine Erhöhungen“, verspricht der Finkensteiner Bürgermeister Christian Poglitsch.