Fahrradkurier irrt mit Essen über Autobahn

Schnell dürfte die Essenslieferung eines Fahrradkuriers in Wien am Montagabend wohl gewesen sein. Sicher war der Weg für den Lenker dorthin allerdings nicht. Der Zusteller trat nämlich gegen 20 Uhr (siehe Video) auf der Autobahn Südosttangente in Höhe der Auffahrt Sankt Marx kräftig ins Pedal.