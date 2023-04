Logistikzentrum wird ein Teil des EU-Kernnetzes

Bedrohung für Natur befürchtet

Unterdessen gibt es gegen das geplante Logistikzentrum in Federaun eine negative Stellungnahme zur naturschutzrechtlichen Bewilligung. Die Initiativen „Verkehrswende.at“ und „Rett ma die Schütt “ sehen in den Hochwasser-Maßnahmen eine Bedrohung der Feuchtgebiete und Auwald-Bestände. Zudem würde ein Biodiversitäts-Hotspot unter Beton begraben, während das Land mit Lkw-Verkehr geflutet werde, meint Verkehrswende-Obmann Dieter Schmidradler. Seitens der Stadt will man des Ergebnis abwarten. „Die Forderung nach einer UVP entspricht nicht der Rechtslage“, so Wolfgang Kofler, Sprecher der Stadt.