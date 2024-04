Eine digitale Wühlkiste der Vergangenheit

Topothek: Anfangs wusste kaum jemand, was der Begriff bedeuten könnte. Mittlerweile haben zahlreiche Gemeinden im Norden und Osten Österreichs eine, in Kärnten wird derzeit in 13 Kommunen an diesen digitalen Sammlungen historischer Bilder, Postkarten und Zeitungsausschnitten gearbeitet – beispielsweise in Metnitz, wo ein Team um Anni Wurzer erfolgreich auf der Suche ist.