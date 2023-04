Trendwende

Fußballherz, was willst du mehr? Knapp 47.000 Besucher bei den drei Matches in der Meistergruppe, die österreichische Bundesliga blüht im Finish auf. Nach vielen Jahren der Eintönigkeit scheint die Konkurrenz gegen die Salzburger Dominanz ein Mittel gefunden zu haben. Der Titelverteidiger hat nach 25 Spieltagen nur zwei Zähler Vorsprung auf Verfolger Sturm. Keine Frage, die Spannung lebt auch dank der Punkteteilung. Nach dem packenden 3:3-Remis im Wiener Derby erlebt Graz am kommenden Sonntag mit dem Gipfeltreffen um Platz eins das nächste Ballspektakel. Von Fadesse also keine Spur: