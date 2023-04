Wenn ein Tunnel zur Feuerhölle wird

Es ist eine gespenstische Szenerie, die sich dem Reporterteam der „Krone“ bietet. Denn als wären sie gerade ineinander gekracht, stehen sechs demolierte Autos im Tunnel, in den nur fahles Licht dringt. „Ausgebrannte“ Stahlgerippe - in denen immer wieder per Knopfdruck durch zuströmendes Gas kontrolliert ein Flammeninferno ausgelöst wird, komplettieren das Bild.