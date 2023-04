Verletzte Höhlenforscherin in Slowenien gerettet

Mehr als 100 Retter beteiligt

An der Rettungsaktion aus rund 100 Metern Tiefe waren mehr als 100 Menschen aus ganz Slowenien beteiligt. Die Bergung begann am Sonntag gegen 23.00 Uhr und konnte erst Stunden später abgeschlossen werden. Die Höhlenforscherin wurde mit der Rettung nach Cerknica gebracht und von dort mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus in der Hauptstadt geflogen. „Ihr Zustand ist unvorhersehbar“, hieß es von dort. Seit dem Unfall war die Frau bewusstlos gewesen, sie befinde sich noch in Lebensgefahr.