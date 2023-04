Verletzte Besucherin aus Salzburger Höhle gerettet

In der Lamprechtshöhle in St. Martin bei Lofer (Pinzgau) hat sich am Freitagnachmittag eine Urlauberin aus Deutschland bei einer geführten Höhlentour am Knie verletzt. Wie Monika Feichtner, die Leiterin der Höhlenrettung Salzburg, sagte, dürfte die Frau 500 Meter vom Höhleneingang entfernt auf der Sprosse einer Leiter ausgerutscht sein und konnte nicht mehr selbstständig weitergehen.