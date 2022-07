Verletzter Höhlenforscher nach 48 Stunden geborgen

Am Montag um kurz nach 16 Uhr wurde die Schweizer Polizei darüber informiert, dass es unweit der Grenze zu Vorarlberg im Gemeindegebiet von Wildhaus (Kanton St. Gallen) zu einem Unfall in einer Höhle gekommen sei. En Höhlenforscher war in einer Tiefe von zirka 50 Metern von einem Stein getroffen worden und konnte nicht mehr selbständig an die Oberfläche aufsteigen. Eine sehr aufwendige und lange Rettungsaktion wurde gestartet, bei der auch ein Helfer von einem Stein getroffen wurde.