Entminung der Ukraine dauert mindestens 10 Jahre

Mit Frühlingsbeginn und den zunehmenden landwirtschaftlichen Aktivitäten steigt in der Ukraine die Wahrscheinlichkeit, auf eine Mine zu treten, nun wieder an. Am stärksten betroffen sind die Gebiete Charkiw und Cherson, die Russland zuvor besetzt hatte. Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj gab im März an, dass knapp ein Drittel (!) der ukrainischen Landesfläche durch Minen und nicht explodierte Kampfmittel gefährdet sei.