Experten entschärfen um Kiew Zehntausende Minen

Für viele Menschen, die in ihre Heimat und Häuser zurückkehren wollen, ist das derzeit ein riskantes Unterfangen. Denn wo überall und wie viele Minen und Blindgänger noch in der Region lagern, ist derzeit noch unklar. So berichtet etwa das britische Verteidigungsministerium vor knapp zwei Wochen, dass russische Soldaten auch zivile Infrastruktur vermint hätten.